Ritorno al passato. A Roberto Mancini, al momento di scegliere il Forte Village di Santa Margherita di Pula, gli sarà venuto in mente il metodo scelto ventidue anni fa dal suo allenatore di riferimento, cioè Sven Eriksson. Che, nell’estate del 1999, portò la Lazio proprio in Sardegna. Dopo aver vinto la Coppa delle Coppe, ma soprattutto dopo aver perso, con veleni e rimpianti infiniti, lo scudetto. Pre-ritiro in spiaggia, allargato alle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati