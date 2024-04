Rugby. Giacomo Da Re lascia i Leoni e passa alle Zebre Parma: «Ho fatto fatica a trovare continuità nel mio gioco. Sono entusiasta di questo nuovo capitolo»

TREVISO - Giacomo Da Re saluta il Benetton Rugby, dalla prossima stagione si unirà alle Zebre Parma.

Il passaggio ufficiale avverrà il primo luglio 2024.

La decisione

Da Re, nato a Treviso, ha frequentato la trafila delle giovanili biancoverdi e dal 2021 è entrato a far parte della Prima Squadra dei Leoni. In maglia Benetton Rugby il trequarti ha collezionato 25 presenze, condite da 2 mete e 25 punti totali grazie a trasformazioni e piazzati. Dalla prossima estate per lui si aprirà l'avventura alle Zebre. «L'opportunità alle Zebre Parma si è presentata nel momento in cui cercavo una nuova sfida - spiega Giacomo Da Re - . Essendo nato a Treviso e cresciuto nelle giovanili del Benetton Rugby, la mia aspirazione fin da piccolo è stata quella di debuttare con la maglia biancoverde in prima squadra. Ho raggiunto questo traguardo anche se, negli ultimi anni, ho fatto fatica a trovare continuità nel mio gioco. Grazie all'aiuto delle persone a me più care e con tanta forza di volontà, sono riuscito a trovare la giusta confidenza nel prendere questa mia grande decisione. Sono entusiasta di questo nuovo capitolo alle Zebre e non vedo l'ora di mettermi in gioco con i miei nuovi compagni di squadra. Ho tanta voglia di crescere e confrontarmi in una realtà nuova, consapevole che mi regalerà tanti stimoli e molte emozioni».

La reazione del club trevigiano

«Ringraziamo Giacomo per l'importante contributo che ha dato al Benetton Rugby negli ultimi anni - dichiara Antonio Pavanello, direttore generale dei biancoverdi - Abbiamo ritenuto, in cooperazione con le Zebre Parma, che fosse opportuno per lui questo trasferimento al fine di consentirgli un maggiore minutaggio durate la stagione, cosa molto utile alla sua crescita in quanto Giacomo è ancora un giovane talento. Auguriamo a Giacomo buona fortuna per la sua nuova avventura e chissà, magari questo potrebbe rivelarsi solo un arrivederci».