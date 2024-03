Rugby. Il Benetton torna al successo contro Connacht. Izkekor allo scadere firma la meta del sorpasso e della vittoria

TREVISO - Il Benetton rompe il ghiaccio nel 2024 contro Connacht e torna al successo dopo tre ko consecutivi nel tempio di Monigo, all'ennesimo sold-out.

L'eroe di giornata è Alessandro Izekor. L'ala azzurra ha siglato la meta del sorpasso (18-14) a trenta secondi dalla fine volando in meta lungo l'out di destra dopo aver ricevuto l'ovale trasmesso magnificamente nell'ultima azione costruita da Brex, Umaga e Fekitoa, eludendo pure due placcaggi irlandesi. Poco prima Umaga aveva visto finire fuori di un soffio il drop del sorpasso. Al 73' Connacht era riuscito ad andare in meta per la seconda volta con Prenderghast (5° centro stagionale) e con la successiva conversione di Carty si era portato al comando per un solo punto (13-14). In precedenza il match era stato controllato dai padroni di casa ma sempre sotto il break grazie alla meta di Mendy siglata al 7' e trasformata da Umaga alla quale al 33' aveva replicato Connacht con Murray per il 10-7 con cui le squadre erano andate all'intervallo. Con la vittoria odierna nello scontro diretto il Benetton torna nella griglia playoff.off.