Rugby. Benetton perde all’ultimo secondo, sfuma la vittoria in Galles contro gli Scarlets

LLANELLI (GALLES) - Il ritorno del Benetton in United Rugby Championship è segnato da un'atroce beffa in casa degli Scarlets. La terza sconfitta consecutiva dopo i ko contro Glasgow e Leinster arriva nei minuti di recupero con la meta della mischia gallese e Eddie Swart, il man of the match, che schiaccia l'ovale, che finalizza l'assalto finale dei padroni di casa. La successiva trasformazione fissa il punteggio finale di 16-13 (pt 6-13). Grazie alla meta di Ratave (pt 12') e agli 8 punti al piede di Umaga, il Benetton aveva conservato per tutto il match un esiguo vantaggio che però non è bastato per infrangere il tabù che vede i Leoni a digiuno al Parc y Scarlets da quasi 10 anni. L'unica vittoria nei 14 precedenti risale al 6 maggio 2013. Con questa sconfitta si complica la corsa ai playoff.

SCARLETS 16

BENETTON RUGBY 13

MARCATURE: pt 2’ cp Costelow, 4’ cp Umaga, 11’ meta Ratave tr. Umaga, 19’ cp Umaga; 51’ e 55’ cp Costelow, 43’ meta Swart tr. Costelow.

SCARLETS: Lloyd; Rogers (st 29’ Evans), Lewis; J. Davies (st 33’ James), Williams; Costelow; G. Davies (st 8’ Hardy); Fifita (st 15’ Tuipulotu; st 33’ Fifita), Davis, Leatherbarrow; Lousi, Craig; O’Connor (st 14’ Wainwright), Evans (st 35’ Swart), Mathias (st 14’ Jones). All. Peel.

BENETTON RUGBY: Smith (st 14’ Albornoz); Mendy, Ratave; Fekitoa, Drago (st 23’ Marin); Umaga; Uren (st 12’ Garbisi); L. Cannone (st 6’ Zuliani), Halafihi, Izekor; Snyman, Iachizzi (st 22’ Favretto); Ferrari (st 33’ Pasquali), Maile (st 1’ Bernasconi), Zani (st 1’ Nemer). All. Bortolami.

ARBITRO: Chris Busby (Irlanda).

NOTE - Trasformazioni: Scarlets 1/1 (Costelow 1/1), Benetton 1/1 (Umaga 1/1). Piazzati: Scarlets 3/4 (Costelow 3/4), Benetton Rugby 2/2 (Umaga 2/2). Man of the match: Eddie Swart (Scarlets)