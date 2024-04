Mancini dedica il gol a Mattia Giani, chi è il calciatore di 26 anni morto per un malore

La voglia di far gol, la gioia per la rete e poi il pensiero di Gianluca Mancini a Mattia Giani, calciatore di 26 anni scomparso nel fine settimana a causa di un malore. Il difensore centrale della Roma ha trovato di nuovo il gol nei quarti di finale contro il Milan in Europa League.

Una rete importante sia per la partita che per sé stesso, che nei giorni scorsi ha mandato il suo messaggio al classe 1998 scomparso. Una rete con dedica speciale a Mattia, con tanto di maglietta indossata durante il riscaldamento e mostrata durante l'esultanza.

Chi era Mattia Giani

Domenica 14 aprile, durante una partita di Eccellenza toscana tra Castelfiorentino United e il Lanciotto Campi, Mattia Giani perde i sensi a causa di un arresto cardiaco. I sanitari entrano subito in campo, ma non c'è stato nulla da fare. Come denuncia il padre, infatti, non c'era nessuno in grado di utilizzare il defibrillatore. Mattia Giani era il fratello del fidanzato della sorella di Mancini, che subito dopo la notizia della scomparsa gli ha dedicato un lungo messaggio sui social.