Juve, Cristiano Ronaldo professore di salto in palestra: l'allievo è il tennista Djokovic

.CR7 fa il professore di salto. L'allievo è un altro campione, il tennista serbo Novak Djokovic. In vacanza a Dubai con la fidanzata, la bella Georgina, e il resto della famiglia, Cristiano Ronaldo si tiene in forma allenandosi con un amico speciale. Un video postato su Instagram dall'attaccante portoghese lo immortala in palestra con il tennista mentre lavorano sull'elevazione. «Insegnando a Djokovic come saltare», è il commento del giocatore della Juventus che, rivolgendosi al campione della racchetta, aggiunge: «È stato un piacere vederti e allenarmi con te, amico mio».



Ultimo aggiornamento: 13:38

