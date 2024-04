Sinner diventerà numero 1 a Montecarlo? No e rischia anche il secondo posto: ecco perché

Sta per iniziare il Masters 1000 di Montecarlo che alzerà il sipario l'8 aprile. Un torneo dove i riflettori saranno puntati su Jannik Sinner, fresco di vittoria a Miami nella finale dominata contro Dimitrov. L'azzurro ha superato Carlos Alcaraz nella classifica Atp, prendendosi la posizione N°2. Adesso davanti all'altoatesino c'è solo Novak Djokovic assente a Miami ma ai nastri di partenza del torneo del Principato.

Jannik vuole provare ad avvicinarsi al serbo ma ha più da perdere che da guadagnare. Andiamo a scoprire perché.

Perché Sinner può perdere punti su Djokovic

L'ultima edizione del torneo di Montecarlo ha visto trionfare Andrej Rublev che ha battuto Rune nella finale 2023. Sinner si è fermato in semifinale proprio contro il danese, dopo aver superato nei turni precedenti Hurkacz e Musetti e dovrà scartare 360 punti. Djokovic, invece, si era fermato agli ottavi (90 punti da difendere). Jannik, quindi, sicuramente non potrà superare Djokovic in classifica al termine della settimana. L'azzurro, infatti, dovrà scartare 270 punti in più rispetto al serbo che a inizio torneo avrà 1285 punti di vantaggio sull'italiano. Il vincitore guadagnerà 1000 punti in classifica, motivo per cui Sinner al massimo potrà solo provare ad avvicinarsi a Nole.

Quando Sinner potrebbe superare Djokovic

In base alla classifica attuale e ai punti dei due tennisti, per Sinner la prima occasione utile per superare Djokovic al N°1 sarà il Roland Garros (in programma tra fine maggio e inizio giugno). Per farlo, però, Jannik dovrà continuare a conquistare punti nei tornei sulla terra che precederanno lo Slam di Parigi (Barcellona, Roma e Madrid). Il serbo vanta ancora 1015 punti di vantaggio sull'italiano. Sinner potrebbe superare Djokovic anche prima del Roland Garros, ma è una possibilità molto remota: Jannik dovrebbe vincere almeno due dei tre tornei Masters 1000 prima di giugno, arrivando in finale o in semifinale nel restante, mentre Djokovic dovrebbe perdere molto presto nei tornei in tutti e tre i casi.

Se invece dovesse essere Sinner a perdere nei primi turni nei tre Masters, molto dipenderà dai punti che riuscirà a ottenere Djokovic. Se il serbo dovesse aumentare il proprio vantaggio a più di 2700-3000 punti, a Sinner non basterebbe più vincere il torneo battendo in finale il serbo per superarlo al primo posto.

Perché Alcaraz può superare Sinner a Montecarlo

Nell'ultima edizione del Masters 1000 di Montecarlo non ha partecipato Carlos Alcaraz. Di conseguenza lo spagnolo avrà 0 punti da scartare e potrà insidiare il secondo posto di Jannik. Alcaraz inizierà il torneo nel Principato virtualmente da N°2 con 295 punti di vantaggio sull'altoatesino. Per rimanere N°2 Sinner dovrà almeno garantirsi l'accesso in semifinale, guardando anche ai risultati di Alcaraz. Il tennista di Murcia dovrebbe in quel caso uscire agli ottavi. Qualora, invece, Carlos dovesse uscire ai quarti, Sinner dovrebbe raggiungere la finale per mantenere il secondo posto nel ranking. Come ultima ipotesi, qualora Alcaraz uscisse in semifinale, Jannik dovrebbe vincere il torneo.

Classifica Atp dopo il Miami Open

Novak Djokovic (Srb) 9725 pt

Jannik Sinner (Ita) 8710 pt

Carlos Alcaraz (Esp) 8645 pt

Daniil Medvedev 7165 pt

Alexander Zverev (Ger) 5370 pt

Punti da difendere sulla terra fino al Roland Garros

Djokovic 2315

Sinner 585

Alcaraz 2265

Medved 1280

Zverev 1080

Rublev 1420

Rune 1855

Ruud 1900

Hurkacz 225

De Minaur 225