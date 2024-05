Mogli e influencer dei tennisti: da lady Djokovic, che ha studiato alla Bocconi, a Xisca Nadal e alla modella di Darderi

In Inghilterra le chiamano Wags. Qui da noi si usa pure questo termine, anche se un poco di meno rispetto a quanto fanno al di là della Manica. Vabbè, avrete capito che parliamo delle donne dei tennisti: chi vive all'"ombra" del marito, in disparte, accompagnandolo nella propria carriera ma senza mai esporsi; chi invece è attiva sui social e fa l'influencer. Gusti, scelte di vita: ma una cosa si può tranquillamente affermare. Senza di loro, forse, i compagni difficilmente riuscirebbero a essere così forti.

Jelena Djokovic e Xisca Nadal

Novak Djokovic, numero uno al mondo che stasera debuterrà al Centrale, è legato dai tempi del liceo con Jelena Ristic. Si sono sposati nel 2014 e lei ha studiato alla Bocconi di Milano: gestisce la fondazione che porta il nome del marito ed ha un ruolo fondamentale nelle scelte del serbo. Ancora al Foro Italico non si è vista, ma forse nei prossimi giorni potrebbe anche presentarsi soprattutto perché lei è assai presente nelle retrovie. C'è già, invece, Xisca, la moglie di Rafa Nadal: si fa vedere poco, non ama granché apparire, ma anche lei è determinante nelle sorti del marito. Una storia, anche in questo caso, che dura da molto tempo. Una ventina d'anni, si parla del liceo frequentato insieme. Mogli prima, mamme poi. Determinanti in tutto.

Brianna, la modella compagna di Darderi

Ex insegnante di tennis, Matteo Arnaldi è legato sentimentalmente a Mia, australiana, giramondo insieme al compagno. Si sono conosciuti in Italia, e da quel momento in poi non si sono più lasciati. Brianna Gugliardo, invece, è la fidanzata di Darderi: americana, influencer, che due giorni fa ha lottato insieme al compagno al debutto del torneo romano spingendo anche lei dalla tribuna alla prima affermazione di "Lucio" al Foro. Sì, così gridavano dagli spalti del centrale per incoraggiare il numero 54 del mondo contro il canadese, regolato al terzo set dopo una discreta partita.

Morgan Riddle, l'influencer moglie di Murray

E poi sì, c'è la Wags vera e propria: la moglie di Murray, Morgan Riddle, è una influencer che ha un seguito enorme sui social e che racconta tutto quello che succede attorno all'evento.

Dai ristoranti allo stile dei campioni e non solo. Un poco di storia dell'arte anche in alcuni casi.