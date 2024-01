Juve, Chiesa si ferma per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Contro la Salernitana Yildiz e Vlahovic

Niente Salernitana per Federico Chiesa, out per infortunio. L’attaccante bianconero non è stato convocato a causa di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro rimediato in allenamento. Il ginocchio dell'attaccante bianconero si è gonfiato, ma gli esami effettuati nelle ultime ore hanno escluso altri problemi. Nei prossimi giorni si avranno certezze anche sui tempi di recupero, intanto contro la Salernitana Massimiliano Allegri potrebbe confermare Kenan Yildiz accanto al rientrante Vlahovic, per rispondere all’Inter.