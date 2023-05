Arca Srg in avaria durante la regata. Il timoniere triestino Benussi: «Lanciato il mayday. Ha rischiato di affondare, noi salvi su una zattera»

TRIESTE - Un'avaria ha messo in difficoltà ieri sera il maxi Arca Sgr, mentre era al comando della regata dei Tre Golfi. L'imbarcazione ha rischiato di affondare e ha lanciato l'allarme. Incolume l'equipaggio. Verso le 23.30 di ieri, 12 maggio, ricostruisce una nota, appena dopo il passaggio all'isola di Zannone e in rotta verso Ponza, per cause ancora da chiarire, Arca Sgr ha perso il controllo della chiglia basculante, che ha portato il maxi in posizione di sbandamento a oltre 45 gradi. L'equipaggio ha riscontrato come il maxi stesse imbarcando acqua in quantità consistenti. Il timoniere Furio Benussi ha dato il via al protocollo di sicurezza lanciando il «mayday».

Shockwave 3 Prosecco Doc, l'altro maxi triestino che seguiva con il resto della flotta in regata Arca Sgr, informato dell'allarme ha deviato la rotta per prestare i primi soccorsi agli uomini di Benussi.