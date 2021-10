TRIESTE - La barca Way of life è prima alla seconda boa. Ma la Barcolana 53 è caratterizzata da una bora forte che ha strappato le vele di alcune barche mentre ha costretto a non partire altri 300 natanti circa, i più piccoli, proprio per evitare problemi con la bora che si prevede aumenti la propria forza con il passare del tempo. A questa edizione sono iscritte 1650 barche. La regata è partita regolarmente alle 10.30.