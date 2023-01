United Cup, Trevisan da sogno: Sakkari ko dopo tre ore di battaglia. Tutto facile per Musetti. Italia-Grecia 2-0

L'Italia è ad un passo dalla finale della United Cup. La prima giornata di sfida contro la Grecia, viene risolta dagli azzurri con un netto 2-0, scolpito dal successo di Martina Trevisan su Maria Sakkari e da quello di Musetti ai danni di Pervolarakis. Dopo la sconfitta contro la Polonia, e il ripescaggio di ieri per una migliore differenza set, le speranze degli azzurri vengono subito alimentate dalla semifinalista del Roland Garros. Alla “Ken Rosewall Arena” nell’Olympic Park Tennis Centre di Sydney, l'incontro tra Martina Trevisan e Maria Sakkari viene risolto in 3 ore e 17 minuti di battaglia, che sorridono alla tennista fiorentina, 6-3 6-7 (4) 7-5.

La miglior Martina

Trevisan impeccabile nell'avvio sul cemento contro la numero 6 del mondo, messa in difficoltà dalle traiettorie mancine e dalla varietà di colpi. Il primo set finisce con zero quindici concessi nel nono game e il secondo si apre in discesa: doppio vantaggio, poi si scatena la rimonta dell'ellenica che ribalta il parziale sul 4-3, portato sul 5-5 ed infine al tie-break, conquistato dalla Sakkari. La miglior Trevisan torna nel terzo set, in un tira e molla che la vede prima in vantaggio 4-2, poi in parità 4-4, infine sotto 4-5.

Il tennis di Martina torna a livelli elevatissimi, con stile combattivo e sorridente: infila gli ultimi due game, festeggiando con un balletto una delle vittorie più importanti della sua carriera. È il suo terzo successo contro una top-10: "È stata una battaglia incredibile. In questi 10 giorni di United Cup sono cresciuta tanto. Matteo Berrettini e Vincenzo Santopadre mi hanno dato una spinta in più, calmandomi nei momenti cruciali, sono contentissima".

Tutto facile per Musetti, domani Berrettini può chiudere i conti

Gara sicuramente più lineare per Lorenzo Musetti: 6-1, 6-1 a Sakellaridis (numero 803 del ranking) che ha sostituito all'ultimo Michail Pervolarakis (n.506 ATP). Musetti inizia il primo set in svantaggio, risultando poi impeccabile nei restanti cinque game. Il margine tra i due è incolmabile anche nel secondo set (durato poco più di mezz'ora). “Oggi è stato un po’ complicato mentalmente perché non è mai facile vincere contro chi è nettamente sfavorito", ha detto Musetti a fine incontro. La sfida contro al Grecia proseguirà domani. In campo Berrettini-Tsitsipas (alle ore 7:00 in Italia) e a seguire Bronzetti-Papamichail. In chiusura il doppio misto.