Sinner in finale dell'Atp 500 contro De Minaur: orario e dove vederla in tv e streaming

Jannik Sinner ha conquistato la finale nell'ATP 500 di Rotterdam, vincendo 6-2,6-4 contro l'olandese Griekspoor. Una vittoria che gli consegnerà il traguardo di numero 3 nel ranking mondiale. Sarà il primo italiano di sempre ad ottenere questo risultato ma certamente sarà importante per l'azzurro vincere la finale dove affronterà l'australiano Alex De Minaur.

Domenica 18 febbraio la finale del torneo.

De Minaur, chi è il primo finalista dell'Atp 500 di Rotterdam

Storicamente gli italiani non hanno avuto grande successo nel torneo di Rotterdam. L'ultimo successo è di Omar Camporese nel 1991. Sinner potrebbe diventare il secondo.

Orario e dove vederla

La finale dell'Atp 500 si svolgerà domenica 18 febbraio alle ore 15:30.

Dove vederla

Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (canali 201 e 203) e in streaming tramite l'app Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e laptop e su NOW.

Sinner numero 3 nel ranking

Il tennista azzurro 2001 è il primo tennista a toccare la posizione numero 3 del ranking mondiale. Qualora dovesse vincere domenica lo diventerà da lunedì 19 febbraio. Dovesse perdere, invece, dovrà aspettare una settimana. La sostanza non cambia, il terzo tennista al mondo sarà Jannik Sinner.