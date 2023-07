Vondrousova vince Wimbledon, Jabeur in lacrime: «La sconfitta più dolorosa della mia carriera»

Marketa Vondrousova vince Wimbledon, battuta in finale Ons Jabeur. La ceca e la tunisina si sono contese la corona dello Slam su erba.

Vondrousova, che nell'ultima uscita ha avuto la meglio su Elina Svitolina, si è guadagnata la seconda finale Slam in carriera, dopo quella del 2019 a Parigi.

Il rimpianto

«Spero di fare la storia», aveva detto Jabeur prima della finale. Sarebbe stato infatti il primo Slam per l'Africa. Ma così non è stato. Ons Jabeur, sconfitta nella finale di Wimbledon per il secondo anno consecutivo, non trattiene le lacrime nel ricevere il premio per la seconda classificata. «Sembrerò orribile in fotografia, ma questa è la sconfitta più dolorosa della mia carriera. Però non voglio mollare e tornare più forte di prima - ha detto la tunisina, tra gli applausi -. Congratulazioni a Marketa per questa straordinaria vittoria. Sei una giocatrice fantastica e sapendo di tutti i suoi infortuni sono felice per te», ha aggiunto rivolta alla rivale, «Io prometto di tornare e di vincere questo torneo».

La partita

In finale, la tennista ceca, attualmente n.42 della Wta, ha battuto in due set con il punteggio di 6-4 6-4 la tunisina Ons Jabeur (n.6).

Il record

Non era mai successo che una tennista non testa di serie vincesse uno Slam.