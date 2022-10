Rosolino: «La mia compagna Natalia Titova insultata perché russa»

A “BellaMa’”, il primo talent di parola della tv italiana (da lunedì a venerdì dalle 15.15 alle 17 su Rai2), ieri lunedì 17 ottobre Massimiliano Rosolino ha raccontato al conduttore Pierluigi Diaco che la compagna, madre delle sue due bambine, Natalia Titova è stata insultata per strada solo perché di origine russe: «In questi mesi di guerra è capitato che Natalia sia stata attaccata verbalmente per strada, in quanto russa. Lei ci è rimasta male, anche perché è una persona che crede nella pace e cerca sempre di comportarsi ed esprimersi nei giusti termini». www.raiplay.it