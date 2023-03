Natalia Titova a “Nei Panni tuoi”: «Rosolino? Non mi fido di lui. Faceva il farfallone con tutte. Non controllo perché non voglio trovare nulla»

Natalia Titova ospite di Mia Cerana nel programma Nei tuoi panni in onda su Rai 2. Si è raccontata senza filtri parlando della sua carriera e della sua storia con l'ex nuotatore Massimiliano Rosolino. Nata in Russia la popolarità per la ballerina in Italia è arrivata nel 2005 con la partecipazione al programma Ballando con le stelle, dove è rimasta fino al 2014. Inizialmente ebbe una breve relazione con l'altro insegnante Simone di Pasquale per trovare l'amore "vero" sempre nel programma nel 2006. La Titova conosce Rosolino nel 2006. Lei indossava le vesti di insegnante e lui di allievo. Tra un passo di danza e l’altro è sbocciato l’amore tra i due, che alla fine sono diventati compagni di vita e hanno avuto due bellissime figlie: Sofia Nicole, il 16 luglio del 2011, e Vittoria Sidney, il 19 gennaio del 2013.

Natalia Titova, la confessione sul compagno

«Nell’edizione in cui è venuto Massimiliano, ci sono state tante ragazze bellissime, lo vedevo camminare nei corridoi che faceva il farfallone con tutte. Ci provava anche con me però io conoscendo il programma so che c’è sempre un’intensa unione nella coppia e non per forze è amore, ma anche solo per l’agonismo e la competizione. Ho messo le mani avanti e la prima volta che siamo usciti è stato dopo la fine di Ballando». Un'amore il loro che va avanti da 17 anni eppure Natalia confessa: «Massimiliano? Non mi fido, ma lo lascio libero». E continua a raccontare: «Io non ero subito sicura» della relazione con Massimiliano, «dovevo capire se quell’unione era seria o se era la complicità del ballo. Lo capii quando lui mi chiese di andare a cena con dei suoi amici del nuoto, dopo la fine del programma, per me era un passo importante, era qualcosa di più interessante. Non mi fido ancora di lui». Lo ammette Natalia senza remore, e aggiunge: «ma lo lascio sempre libero e vivo meglio. Non controllo niente, chi cerca trova ma magari non voglio trovare. Non sono convinta che troverei qualcosa, ma non guarderei mai».