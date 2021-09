Paralimpiadi, con l'argento di Caironi eguagliate le 58 medaglie di Seul

Battere Roma 1960 sarà un'impresa difficile, considerando che mancano solo tre giorni alla conclusione della sedicesima edizione delle Paralimpiadi e che al debutto nei Giochi a cinque cerchi anche per gli atleti paralimpici arrivarono 80 medaglie, ma Tokyo 2020 è già grande. Anzi: grandissima. Con l'argento conquistato da Martina Caironi nel salto in lungo categoria T63, infatti, la spedizione azzurra è arrivata a quota 58 podi, eguagliando il record di Seul 1988. Che sì, sta per essere battuto.