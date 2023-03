Bebe Vio presto sposa? Chi è il calciatore Gianmarco Viscio con cui l'atleta è stata fotografata

Il settimanale Chi riporta che Bebe Vio sarebbe pronta a sposarsi con il fidanzato Gianmarco Viscio. L'atleta è stata paparazzata per la prima volta lo scorso settembre. Il matrimonio potrebbe avvenire già il prossimo anno. Per il momento si tratta di una indiscrezione e i diretti interessati non hanno detto nulla a riguardo.



Cosa sappiamo sulla coppia

La coppia, come si legge nella rubrica Chicche di Gossip del settimanale, pare aver confidato agli amici più intimi l'intenzione di convolare a nozze. Bebe Vio è sempre stata piuttosto riservata sulla sua vita sentimentale, tanto da preferire tenerla lontano dai riflettori. Il nome del fidanzato, nonostante ciò, è Gianmarco Viscio: il trentenne è un giocatore dilettante di calcio a otto che fino all'anno scorso militava nel ruolo di difensore in una squadra di serie B.

Matrimonio in vista?

I due sono stati paparazzati per la prima volta insieme lo scorso settembre, mentre si scambiavano teneri baci e abbracci. Negli scatti rubati, la campionessa di scherma e il ragazzo si baciano e si cambiano carezze e abbracci, apparendo più complici che mai in una romantica terrazza vista Tevere.





In questi mesi però nessuna foto insieme sui social, né di lei né di lui, segno di voler mantenere una certa riservatezza sul loro amore che, stando alle ultime indiscrezioni, sta procedendo più che a gonfie vele.

«Il loro sogno potrebbe diventare realtà già il prossimo anno», rivela Chi, spiegando che i due avrebbero già le intenzioni più che chiare. Chissà che a breve arriverà l'annuncio ufficiale da parte della coppia.