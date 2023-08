Italia-Turchia pallavolo femminile, dove vedere la semifinale degli Europei di volley 2023

Il pronostico è stato rispettato. È Italia-Turchia la semifinale degli Europei di volley femminile 2023. E se fino a qualche tempo fa le azzurre sarebbero partite favorite, ora i dubbi sono cresciuti. Merito della cubana Melissa Vargas, naturalizzata turca, che ha cambiato completamente volto (e ambizioni) della nazionale di Daniele Santarelli.

I precedenti

Nella stagione in corso Italia e Turchia si sono già affrontate due volte in Nations League, con due vittorie per 3-0 della squadra turca: nel round robin e nel quarto di finale. Ma quella era un'Italia decisamente diversa rispetto a quella di questo Europeo.

Italia-Turchia, orario

Italia-Turchia è la prima delle due semifinali degli Europei di volley femminile 2023: si gioca venerdi 1 settembre alle 17. Il match si disputa nel pomeriggio perché nello stesso giorno si gioca anche Italia-Serbia del torneo maschile: così la federazione ha evitato la sovrapposizione, facendo felice le tv.

Dove vederla

La semifinale degli Europei Italia-Turchia sarà trasmessa in chiaro su RaiSportHD ma è possibile anche un cambio di palinsesto con spostamento su Rai2 o Rai3.

Sarà inoltre possibile seguire il match anche su SkySport Summer. In streaming su RaiPlay, SkyGo e Now Tv.