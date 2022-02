Venezia soffre ma vince a Napoli con una tripla finale di Stone: gran duello fra i fratelli Vitali

Contro una squadra forte come la Reyer Venezia, che si sta ritrovando e che scalerà la classifica, ci sta di perdere. La squadra locale ha avuto un Rich da incubo (0/10 al tiro), un Velicka da 4 in pagella (0/5) non ha avuto alcun apporto dai lunghi, con Lynch impalpabile e poco utilizzato e Zerini in serata nera. Grande partita di McDuffie (nella foto) (26), ottimo Parks (21) eccellente Luca Vitali (13 punti e 6 assist).

Due punti d’oro per la classifica e per il morale di De Raffaele, arrivato in Campania senza Tonut colpito dal Covid e con Echodas lasciato fuori dal referto nelle rotazioni degli stranieri. La voglia di Napoli di tornare in campo dopo quarantene e contagi sorprende una Reyer in difficoltà nei primi minuti: il 14-6 partenopeo è però un lampo, perché Venezia cambia, gioco e difesa, con un 17-2 di parziale che cambia l’inerzia della partita.

Le triple del secondo quarto permettono alla Reyer di prendere il largo, arrivando a inizio ripresa addirittura alla doppia cifra di vantaggio, nonostante le giocate di Parks e McDuffie impediscano a Napoli di affondare. La Reyer invece continua ad affidarsi al gioco di squadra, trovando sempre o quasi soluzioni alternative in attacco: rispetto alla squadra vista in Eurocup con Gran Canaria, però, gli errori si sono confermati ancora troppi. A rendere ancora più affascinante la sfida del PalaBarbuto c’ha pensato il duello tra i fratelli Vitali, che ha visto stravincere Luca, fresco di firma a Napoli e autentico leader della rimonta partenopea nell’ultimo quarto dal 57-67 al 67-67.

Servono i liberi di De Nicolao a ridare ossigeno a Venezia, che mantiene il vantaggio minimo fino all’ultimo possesso con la tripla decisiva di Julyan Stone che scaccia gli incubi e permette alla Reyer di tornare alla vittoria in campionato dopo 4 ko consecutivi

Sacripanti nel dopo gara: “Sapevamo che dopo una sosta cosi lunga sarebbe stata una partita con alti e bassi. Non si può pensare di vincere sbagliando tanti tiri aperti. Mi ha dato molto fastidio vedere alcuni momenti di sufficienza in difesa. Credo che abbiamo interpretato la partita discretamente ma, in determinate situazioni, non abbiamo segnato ed abbiamo subito troppo. Nell’ultimo quarto abbiamo trovato un quintetto che ci ha permesso di organizzare una buona difesa ma abbiamo pagato due-tre errori risultati poi decisivi. E’ una sconfitta che mi da tanto dispiacere, meritavamo forse di più ma è evidente che abbiamo momenti di poca lucidità.”