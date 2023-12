Federica Brignone trionfa nel gigante di Tremblant e ritrova la vittoria in Coppa del Mondo dopo un anno

Federica Brignone torna a vincere nella Coppa del Mondo di sci.

Un successo, nello slalom gigante di Tremblant (Canada), che mancava da quasi un anno. Era il super G di St.Anton (Austria), il 14 gennaio 2023. Con questo diventano 22 in CdM i successi della valdostana, che ha vinto la Coppa nel 2020, nove quelli nel gigante. In questa specialità non saliva sul gradino più alto del podio da marzo 2022, a Meribel.

Al secondo e terzo posto due grandi della specialità, Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin. La slovacca, con il miglior tempo di manche, è rimasta a 21 centesimi dall'azzurra. L'americana ha chiuso terza a 29 centesimi recuperando due posizioni rispetto alla prima manche.

Per l'Italia - con una grande prestazione di squadra - in classifica anche una bravissima Marta Bassino sesta in 2.15.99 e una eccellente Sofia Goggia settima in 2.16.57 . Più indietro la lombarda Roberta Melesi, diciottesima in 2.18.11 mentre la meranese Elisa Platino è finita fuori dopo essere stata trentesima.