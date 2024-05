Djokovic, la borraccia in testa caduta dallo zaino di un tifoso: ecco il video

La borraccia non è stata lanciata ma è caduta dallo zaino di un tifoso. La scena che ha coinvolto Novak Djokovic sul Centrale del Foro Italico agli Internazionali BNL d'Italia altro non è che uno sfortunato e goffo incidente.

Nelle immagini si vede che il tifoso si sporge per dare il "cinque" al campione serbo, perdendo inavvertitamente la borraccia che era in una tasca laterale dello zaino. Djokovic è stato colpito ed è rimasto a terra alcuni secondi tamponandosi con le mani la ferita. Ha perso del sangue ed è stato immediatamente portato in sala medica. E poi è tornato in albergo, senza grossi traumi.