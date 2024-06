James Harden, la stella dei Los Angeles Clippers, in Ghirada a Treviso per l'Adidas Eurocamp: «Ragazzi, dovete vivere in palestra, prima o poi l'occasione arriverà»

di Mattia Zanardo

La Treviso baskettara (e non solo) ha vissuto ieri, 2 giugno, il suo Barba-day. James Harden, una delle figure più iconiche dell'Nba, soprannominato "The Beard" (barba appunto) per il fluente onor del mento, è stato la star assoluta dell'Adidas Eurocamp in corso a La Ghirada. Dove, come facile prevedere, non solo ha catalizzato l'ammirazione dei partecipanti, ma ha richiamato anche decine di giovanissimi tifosi, persino da fuori provincia. «Sappiamo quanti giocatori usciti da questo camp hanno poi avuto una grande carriera in Nba -spiega Harden- E anche in questo caso ho visto tanto potenziale, tanti ragazzi che possono ambire a fare strada in Nba.

Ho trovato un bel posto e un'ottima organizzazione. È stata davvero una giornata entusiasmante».



COACH IN CAMPO

La 34enne guardia, ex mvp della stagione regolare Nba 2018, tre volte miglior marcatore, due volte miglior assistman, dieci partecipazioni all'All Star game e futuro componente dell'Hall of fame (senza contare l'oro alle Olimpiadi 2012 e ai Mondiali 2014 con la nazionale Usa), è sbarcato alla Città dello sport alle porte del capoluogo poco dopo le 10.30: in palestra ha preso parte agli allenamenti dei vari gruppi di prospetti invitati alla rassegna, provando diverse situazioni di gioco e dando diverse indicazioni insieme ai coach della manifestazione. «Per me essere un leader significa anche insegnare qualcosa ai ragazzi e cercare di aiutarli a raggiungere i loro obiettivi -conferma- Il mio consiglio a loro e a tutti i giovani giocatori è semplicemente di stare in palestra, direi quasi di vivere in palestra. Continuare a lavorare sul proprio gioco. Perché prima o poi ti capiterà un'opportunità per diventare un professionista, che sia tramite l'Eurocamp o in qualche occasione successiva. Ma se non sei preparato, non sai cosa può succedere». La stella dei Los Angeles Clippers è stato anche protagonista di un incontro con i ragazzi e le ragazze dei settore giovanile della Benetton Basket e delle Pink Stars: circa 130 emozionati mini cestisti -sui 210 totali del vivaio biancoverde- hanno scattato alcune foto insieme e hanno ricevuto un autografo sulla sua fotografia. Le rigide misure di sicurezza, invece, non hanno consentito di soddisfare come avrebbe meritato l'entusiasmo dei numerosi tifosi in erba (e qualcuno pure meno giovane) che hanno atteso il campione americano all'esterno della palestra per farsi firmare canotte, palloni o le card con la sua effigie e che, poi, nel pomeriggio, hanno letteralmente circondato la saletta dove Harden ha risposto (con notevole disponibilità in questo caso) alle domande dei media. Scortato dal suo staff, il "Barba" è subito ripartito sul pulmino dai vetri oscurati.



TOUR DELLA MARCA

Nel suo primo approdo in Italia -come lui stesso ha ribadito- c'è stato però anche spazio per apprezzare le bellezze paesaggistiche e gastronomiche della Marca: sabato sera, giunto dagli Stati Uniti, JH si è concesso un breve tour sulle colline del Prosecco, cenando al ristorante la Ghiacciaia di Valdobbiadene, mentre ieri ha pranzato in pieno centro a Treviso, a Le Beccherie (chissà se avrà apprezzato il tiramisù, inventato proprio nello storico locale). Tornando alla palla a spicchi, afferma convinto che il numero e la rilevanza dei giocatori europei al di là dell'Atlantico continuerà ad aumentare «perché il basket europeo sta crescendo molto e spinge a crescere anche il basket americano: e questa è un'ottima cosa per l'Nba e per tutta pallacanestro». A spalleggiarlo, ieri, anche un altro ospite speciale dal campionato a stelle e strisce, tra l'altro suo compagno proprio ai Clippers, il centro croato Ivica Zubac. E da Treviso c'è pure il tempo per un tributo a Mike D'Antoni, indimenticato allenatore della Benetton, poi sulla panchina degli Houston Rockets nelle stagioni forse migliori di "The Beard": «È il mio coach preferito a livello professionale -sorride non a caso Harden- Ha cambiato il basket, ha una profonda conoscenza del gioco ed è molto bravo in tutto quello che fa».