Sinner, quando gioca contro Moutet nel 4° turno del Roland Garros: orario e dove vedere il match

Jannik Sinner torna in campo per il 4° turno del Roland-Garros dove sfiderà il francese classe '99 Corentin Moutet.

L'altoatesino nel turno precedente ha superato in tre set Pavel Kotov (6-4, 6-4, 6-4) ed è sembrato in una buona condizione fisica. Precedentemente aveva avuto la meglio contro Eubanks e Gasquet. Moutet, invece, ha battuto Sebastian Ofner nel terzo turno rimontando dopo aver perso il primo set.

Orario

Il match del 4° turno del Roland-Garros tra Sinner e Moutet andrà in scena domani, domenica 2 giugno, alle ore 11.

Dove vedere Sinner-Moutet

Sinner-Moutet sarà visibile in diretta su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, disponibile anche su Dazn. in diretta streaming su SkyGo, Now, Discovery+ e DAZN.

I precedenti tra Sinner e Moutet

Per i due tennisti si tratterà di una sfida inedita. Il 22enne altoatesino ha infatti mai affrontato in precedenza il suo prossimo avversario francese contro cui si giocherà la possibilità di disputare i quarti di finale a Parigi.