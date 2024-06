Sinner può diventare numero 1 stasera? Dipende dall'esito del match tra Djokovic e Musetti. Gli scenari

Ormai è solo questione di tempo prima che Jannik Sinner diventi numero 1 al mondo.

Un traguardo storico per il tennis italiano, in quanto sarà il primo a riuscirci. Questo momento potrebbe essere già arrivato e già questa sera potrebbe arrivare l'ufficialità del primo posto nel ranking Atp per Jannik. L'esito è legato al match tra Djokovic e Musetti.

Jannik numero 1 se Musetti batte Djokovic

Alle 20:15, infatti, Novak Djokovic giocherà nel terzo turno del Roland-Garros contro Lorenzo Musetti. Il serbo deve arrivare in finale per non perdere la prima posizione nel ranking e difenderla dall'assalto di Sinner. Questa è l'unica condizione per Nole che certamente non è al massimo della condizione.

Qualora Musetti dovesse battere Djokovic, infatti, regalerebbe automaticamente il primo posto al connazionale Jannik Sinner. Potrebbe arrivare quindi il verdetto già stasera, ancor prima che l'altoatesino scenda in campo per la sua partita. Anche se i precedenti tra Djokovic e Musetti sono tutti dalla parte del serbo che ha vinto 4 volte su 5. L'unico successo dell'azzurro è arrivato sulla terra, agli ottavi di Montecarlo 2023.