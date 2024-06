Dimitrov, chi è il prossimo avversario di Sinner al Roland Garros: dal paragone con Federer alla finale di Miami

Il Roland Garros si fa incandescente con i quarti di finale che sono ormai alle porte. Per questo turno, Jannik Sinner scende in campo sulla terra rossa di Parigi contro Grigor Dimitrov, tennista bulgaro che ha già incontrato in passato l'altoatesino.

La prima volta che i due si sono incrociati, l'inesperienza ha giocato un brutto scherzo al classe 2001 che era ai primi anni tra i professionisti. Il tempo gli ha permesso poi di sviluppare uno stile di tennis attento e poco incline a inutili rischi. Questo si scontra proprio con il gioco di Dimitrov che, invece, colpisce la pallina gialla con eleganza e imprevedibilità, affidandosi spesso al suo rovescio a una mano.

Chi è Grigor Dimitrov: la vita privata

Grigor Dimitrov nasce il 16 maggio 1991 a Haskovo in Bulgaria e ha 33 anni. Figlio di genitori pallavolisti, suo padre ha vinto anche la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Mosca e in seguito ha intrapreso la carriera di allenatore di tennis. La madre Marija, invece, è stata insegnante di educazione fisica. In passato, oltre che grazie al tennis, Dimitrov è finito sotto i riflettori grazie alla sua relazione con Maria Sharapova con cui è stato insieme dal 2012 al 2015. Nel 2016, invece, ha cominciato una relazione con Nicole Scherzinger terminata poi nel 2019. Tra le relazioni non ufficiali figurano quelle con Madalina Ghenea e con Lolita Osmanova.

La carriera di Dimitrov

Dimitrov comincia a giocare all'età di cinque anni con il padre. Nelle fasi giovanili della carriera è stato un vero e proprio talento occupando la posizione n° 1 al mondo tra gli juniores, grazie alla vittoria di Wimbledon e dello Us Open nel 2008. I suoi maggiori successi nel circuito maggiore sono le ATP Finals e il Cincinnati Open, entrambi del 2017. Nei tornei del Grande Slam ha disputato le semifinali a Wimbledon 2014, Australian Open 2017 e US Open 2019. Infine, a marzo 2024 ha perso la finale de Miami Open proprio contro Sinner.

Lo stile di gioco

Dimitrov è sempre stato elogiato per il suo stile elegante. Destrimano, da sempre gioca il rovescio a una mano in pieno stile Federer e questo gli è valso il soprannome di «Piccolo Federer» nei primi anni di carriera. Sulle superfici veloci riesce ad esprimere il suo miglior tennis. Vanta un'agilità e un atletismo di grande livello nonostante l'età e offre durante le partite una varietà di colpi che riesce a disorientare l'avversario. Col dritto riesce ad essere particolarmente efficace, così come col servizio. Il suo stile di gioco è molto vario ed elegante, con una grande varietà di colpi che spesso mettono in difficoltà gli avversari.

Il ranking Atp

Grigor Dimitrov occupa attualmente la 10ª posizione nella classifica Atp. Questa però non è la sua miglior piazza avendo raggiunto il terzo posto al mondo il 20 novembre 2017, quando ha vinto le Atp Finals e il Master 1000 di Cincinnati.

I precedenti tra Sinner e Dimitrov

Quello di domani non sarà il primo incontro tra Sinner e Dimitrov che si sono già sfidati quattro volte in passato. Il primo incontro tra i due c'è stato nel 2020 agli Internazionali di Roma, dove ha vinto il bulgaro. Nel 2023, invece, Jannik ha avuto la meglio battendo l'avversario a Pechino e a Miami. Proprio a quest'ultimo torneo, i due si sono sfidati in finale a marzo di quest'anno, con l'altoatesino che ha vinto in due set.