Olimpiadi invernali, Federica Brignone argento nello slalom gigante: è la quarta medaglia dell'Italia

Fede d’argento. Nello slalom gigante olimpico di Pechino, Federica Brignone conquista un favoloso argento, migliorando il bronzo di quattro anni fa a PyeongChang. È la trentatreesima medaglia dello sci azzurro ai Giochi, la sedicesima per le donne. Sulla pista “Ice River” di Yanqing, la 31enne carabiniera valdostana è stata meravigliosa, battuta di soli 28 centesimi dalla svedese Sara Hector, dominatrice della stagione. Bronzo per l’elvetica Lara Gut-Behrami in rimonta dall’ottavo posto grazie al miglior tempo della seconda manche. Nella prima manche, invece, erano uscite sia la statunitense campione uscente, Mikaela Shiffrin sia l’altra azzurra favorita, Marta Bassino, scivolata alla terza porta.

APPROFONDIMENTI SPORT Federica Brignone conquista l'argento nello slalom gigante alle... OLIMPIADI Brignone: «Che sogno, è un argento pazzesco» SPORT Pechino 2022, l'Italia del curling supera anche il Canada e vola... PECHINO 2022 Pechino 2022, slittino: Dominik Fischnaller è terzo. Per... PECHINO 2022 Olimpiadi invernali, Lollobrigida argento nel pattinaggio di... OLIMPIADI Chi è Francesca Lollobrigida, medaglia d'argento alle...

Pechino 2022, l'Italia del curling supera anche il Canada e vola in semifinale

Seconda medaglia in due edizioni di fila

Federica Brignone ha messo in mostra tutto il meglio del suo repertorio, gestendo magistralmente la decisiva seconda manche: partita con 1”09 su Gut-Behrami, ha controllato benissimo il muro iniziale per poi dipingere una run di altissima qualità, dopo la prima che l’aveva vista terminare col terzo crono provvisorio. La fuoriclasse di La Salle è così diventata la seconda atleta nella storia dello sci azzurro a vincere una medaglia nella specialità in back-to-back, eguagliando quella Deborah Compagnoni – doppietta d’oro nel 1994 e nel 1998 -, che proprio in questa stagione Federica ha superato come numero di vittorie totali sul massimo circuito.

Goggia, cronaca di un miracolo: le Olimpiadi di Sofia cominciano oggi

Malagò: un argento strabiliante

«Una Federica strabiliante, eccezionale, una medaglia di grande valore, al di là del colore». Così il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta l'argento nel gigante di Federica Brignone. «Sapevamo che questa era una delle sue carte da giocare in questi Giochi e lei si è confermata al top. Sapevamo che lei voleva fortemente una medaglia a queste Olimpiadi e per ora ha centrato la prima. Si è ripetuta a distanza di 4 anni, ribadendo, come sempre, di essere una garanzia».

Federica Brignone, aggiunge ancora Malagò, «è del resto l'atleta italiana che ha vinto più prove di Coppa del Mondo, quindi per noi era una certezza». Il presidente del Coni, ancora in isolamento Covid, dice anche di «esserle grato a livello personale e lo sport italiano le è riconoscente. Avanti così Federica»