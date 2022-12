CASTELFRANCO - Il Santo Stefano pugilistico torna a Castelfranco grazie alla Boxe Ring Castellana che ha organizzato l'incontro dilettantistico Italia-Croazia e tre match professionistici. Dopo 3 anni di assenza torna dunque lo storico appuntamento del 26 dicembre con la boxe, valevole anche quale VI Memorial Marcel Pobwe in ricordo dell'indimenticabile maestro castellano prematuramente scomparso.

PER PALATI FINI

Un grande lavoro organizzativo quello realizzato dagli appassionati dirigenti della Boxe Ring con il supporto degli amici del Padova Ring per allestire uno spettacolo che non mancherà di soddisfare i palati più fini della nobile arte. Dalle 16 al Palazzetto il via al meeting che prevede ben otto incontri con i migliori pugili dilettanti di Veneto, Lombardia ed Emilia che sfideranno i pari categoria croati. Roberto Simionato e Nicolò Simioni sono i tecnici e i responsabili dell'organizzazione: «Ci sarà il debutto del pugile di casa della Boxe Ring Castellana, Marco Andretta nella categoria dei medi (75 kg) che se la vedrà contro un avversario della palestra Domino di Milano». Ma la riunione avrà il suo focus principale sui tre match per professionisti che gli organizzatori sono riusciti ad allestire. In campo femminile ci sarà Silvia Bortot (66 Kg Padova Ring) che incrocerà i guantoni con la croata Katarina Vistica, poi Akrem Aouina nuovo talento di kg 69 del Padova Ring che incontrerà Ivica Gogosevic e infine per i 91 Kg Jonathan Kogasso (Gigliotti Pomotion Voghera) da poco passato pro con 5 vittorie in 5 match che affronterà David Ruzevic.

OSPITI ILLUSTRI

Il pomeriggio pugilistico sarà anche un momento spettacolare perché a Castelfranco arriveranno ospiti illustri come il campione europeo dei Supergallo Luca Rigoldi accompagnato dallo storico maestro Gino Freo, il campione Wbc Cristian Sanavia, gli ex campioni d'Italia Vincenzo Gigliotti, Alessandro Bovo, Devis Boschiero e poi ancora Angelo Zoggia, Luciano Buffo e tanti altri. «Se siamo riusciti ad allestire questa attesa riunione -concludono Simionato e Simioni- dobbiamo ringraziare anche l'amministrazione comunale di Castelfranco e gli sponsor che dopo la pandemia non hanno mancato di darci una mano per superare tutte le difficoltà».