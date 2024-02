Padova. Commemorazione in memoria di Edoardo Zattin all'Istituto Iss Atestino.

Lo studente di 18 anni è morto per un violento colpo alla testa riconducibile a un pugno. È quanto emerso dall'autopsia depositata nei giorni scorsi in Procura ed eseguita dal medico legale Stefano D'Errico nominato dal pubblico ministero Maria D'Arpa titolare delle indagini. Il professore dell'università di Trieste è arrivato, dopo mesi di analisi, a questa conclusione: la stessa a cui sono giunti i consulenti tecnici Giovanni Cecchetto in rappresentanza della mamma del ragazzo con l'avvocato Alessia Giolo, e Luca Massaro per il padre Enrico Zattin affiancato dalla legale Sara Baldon.

(Video Giorgia Bellavia)