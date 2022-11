MESTRE - Leonardo Bertocco, 19enne di Mira nel Veneziano, racconta come a 13 anni sia entrato nella palestra dell'associazione Kami Center amici della boxe di Mestre sconfortato perché lo prendevano in giro per la sua bassa statura e come con il duro lavoro sia riuscito a diventare un campione di pugilato. Sacrifici e determinazione: «Al Kami Center ho capito che l'aspetto non è tutto, mi hanno insegnato il rispetto per gli altri, l'umiltà, il rialzarsi dopo le sconfitte, il saper soffrire per raggiungere un obiettivo. E con i titoli conquistati è arrivata anche l'autostima».