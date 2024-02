Reyer School Cup, il Galilei di San Donà fa festa a Roncade

RONCADE - Il Galilei di San Donà di Piave espugna il campus H-Farm di Roncade e si aggiudica la 12esima tappa della «Volksbank Reyer School Cup».

I sandonatesi accedono così direttamente alla fase playoff Reyer Madness, per completare le squadre alla post season mancano soltanto due raggruppamenti.

Il torneo

E' andata in scena ieri, nel trevigiano, la «Arredo 3 Roncade», tappa della Conference Granata che, al debutto assoluto presso il campus tecnologico e dell'innovazione, ha visto il Galilei imporsi con un percorso netto mettendosi alle spalle il Leopardi-Majorana (4 punti) di Pordenone prima scuola al di fuori del Veneto a partecipare alla manifestazione cestistica organizzata dall'Umana Reyer , i padroni di casa di H-Farm (1-2) anch'essi al debutto nella competizione e i concittadini del Montale a secco di vittorie. Il Galilei allunga così la lista delle qualificate ai quattro gironi Reyer Madness (vi accedono le 14 vincitrici delle tappe di regular season più le dieci migliori seconde e da qui usciranno le quattro della Final Four del 13 aprile al Taliercio) che già comprendeva Parini, Gritti, Pacinotti e Morin di Mestre, Giorgione di Castelfranco Veneto, Galilei di Dolo, Alberti di San Donà di Piave, Brocchi di Bassano del Grappa, Duca degli Abruzzi di Padova, Algarotti di Venezia e Calvi di Belluno. Venerdì primo marzo, a Borgoricco nel padovano, la penultima tappa del torneo.

I risultati di Roncade: H Farm-Montale 44-35; Galilei-Leopardi Majorana 31-26; H Farm-Leopardi Majorana 30-53; Galilei-Montale 46-22; Montale-Leopardi Majorana 22-42; H Farm-Galilei 28-49. A decidere la tappa trevigiana è la seconda sfida di giornata che mette di fronte il Galilei di San Donà e i debuttanti pordenonesi del Leopardi-Majorana. A spuntarla sono i veneziani che, conservando il vantaggio del primo tempo (16-10), si impongono 31-26 trascinati dai canestri di Giovanni Scocco. Galilei: Boem, Granzotto, Moretto, Marson, De Stefani 2, Favarato 2, Buosi 3, Scocco 13, Fornea 1, Narder 2, Forte 2, Pantarrotas 6. Leopardi-Majorana: Fornasier, Fassina 3, Sanson 10, Ascolati 3, Michieletto 1, Donaggio 4, Boffo, Zennaro, Moore, De Gaspari, Lazar 5, Meneghetti. Polveri bagnate in avvio gara, al 4' è 2-2 e ad avere un leggero predominio sono i friulani che mettono la testa avanti 7-4 grazie a Cozzarin.

A salire in cattedra è allora Scocco che, assieme al compagno De Stefani, regala il primo vantaggio 9-8 che si trasforma in strappo sul 16-10 di fine primo tempo proprio sulla tripla del capitano sandonatese. Il Galilei approccia benissimo il secondo tempo, Buriana dall'arco allarga la forbice sul 21-12 e il Leopardi-Majorana prova il forcing trovando energia in difesa (21-17 a metà tempo) ma un break di 9-3 dei sandonatesi chiude i giochi e il finale sorride ai veneziani che si impongono 31-26. Bottino pieno per il sandonatese Giovanni Scocco del Galilei che, oltre a trascinare i compagni alla Reyer Madness, si aggiudica il «Three Point Contest» con 8 triple e pure il titolo di miglior realizzatore di tappa con 13.7 punti di media. Al Leopardi-Majorana di Pordenone va invece il premio come miglior tifoseria.