Sport: Gibelli a Fipav, essenziali per benessere ragazzi e famiglie

L'assessore ribadisce impegno Fvg contro smantellamento Coni territoriali Cervignano, 7 mar - "Partecipo all'assemblea elettiva della Federvolley Fvg per testimoniare innanzitutto la mia gratitudine, sia come cittadina che come rappresentante del governo regionale, all'associazionismo sportivo senza il quale nell'estate 2020 i ragazzi non avrebbero potuto fruire dei centri estivi, concreto momento di ricreazione per i giovani limitati da mesi nelle loro attività ma anche sollievo per le famiglie; il secondo grazie va al Coni Fvg e alle federazioni di calcio-basket-pallavolo per il coraggio dei presidenti di interrompere le attività a supporto del contenimento della pandemia". Lo ha sottolineato l'assessore regionale allo Sport, Tiziana Gibelli, intervenendo in presenza all'assemblea delle 115 società chiamate a eleggere i nuovi componenti del Comitato regionale. A Fipav sono tesserati circa diecimila tra atleti, dirigenti e allenatori e oggi ben il 78% degli aventi diritto al voto era presente all'Assemblea. Riconfermato il presidente Alessandro Michelli, i nuovi componenti del Comitato regionale sono i consiglieri Benedetta Bratta, Antonio Liberti, Valter Nicoloso, Walter Rusich, Giancarlo Snidero, Silvano Zilli; il revisore dei conti è Lorenzo Felician. Luca Tarantini (Martignacco) è stato indicato come rappresentante dei tecnici mentre a Francesco Pighin (Prata) spetta la carica relativa agli atleti. In qualità di coordinatrice degli assessori regionali allo Sport e Cultura, Gibelli ha ricordato che, proprio grazie al grande apporto che Coni e mondo sportivo hanno dato nel corso della pandemia, non solo il Friuli Venezia Giulia ma tutte le amministrazioni regionali hanno preso una posizione netta, rilanciata dalla Conferenza delle Regioni, contro l'abolizione dei Coni regionali, "una riforma pensata evidentemente - ha sottolineato Gibelli - da chi non conosce la realtà delle cose". L'assessore ha ricordato le azioni a supporto del mondo dello sport, un settore che, come quello della cultura e dello spettacolo, è stato tra i più colpiti. "Sono fiera del fatto che - ha rimarcato - la nostra regione, grazie a un'azione convinta e corale del governatore e di tutta la Giunta, sia riuscita a fare di più di tutte in Italia". In merito alle conseguenze delle nuove normative proposte dal ministro Spadafora, Gibelli ha annunciato forte pressing affinché vengano apportati correttivi nei decreti attuativi. "Terremo fede a questa posizione - ha rimarcato Gibelli - perché non si possono abolire i Coni regionali con un colpo di spugna e perché continueremo a salvaguardare il mondo dello sport, che voi federazioni rappresentate a tutto titolo: lo sport insegna a rispettare regole, una risorsa essenziale per l'educazione e crescita sana delle fasce più giovani della società". Sia da parte del presidente del Coni regionale, Giorgio Brandolin, sia da parte del riconfermato presidente, Alessandro Michelli, è stato espresso un ringraziamento alla Regione sia per il sostegno alla garanzia di una presenza territoriale del Coni, sia per "la strettissima collaborazione per definire contributi e ristori a sostegno delle tante fattispecie di impegno a favore dello sport che hanno consentito di superare i momenti più difficili e riprendere in sicurezza almeno alcune attività". Da parte di Michelli, in particolare, è stata ricordata la necessità di una sorta di 'piano Marshall' per rimediare ai danni procurati dalla pandemia sia dal punto di vista numerico che da quello psicologico, partendo dalla scuola e quindi avviando una proficua collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale. E' stato, quello di Michelli, un intervento di bilancio della sua presidenza che, partendo inevitabilmente dalle problematiche legate all'emergenza da Covid, ma anche dalle difficoltà messe in evidenza dalle società, ha spaziato dalle questioni prettamente tecniche e gestionali a temi di certo non meno rilevanti, in primis quelli sanitari, legali e fiscali ma anche sociali. Tra i programmi per il prossimo quadriennio Michelli ha indicato l'intenzione di incentivare la collaborazione tra selezionatori ragionali e territoriali, favorire la specializzazione degli atleti, qualificare ancora di più l'aggiornamento degli allenatori, sostenere la formazione dei dirigenti. Sul fronte sanitario la proposta è stata quella di individuare un referente medico regionale, cui possibilmente affiancare dei referenti territoriali. Parallelamente l'intenzione è quella di mettere a disposizione delle società sia un fiscalista che un legale, implementando così i servizi di consulenza di Fipav nazionale. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata a Beach e Sitting volley, aree finora poco sviluppate, mentre è prevista continuità nella promozione di eventi con ricaduta in termini di promozione e immagine della pallavolo oltre del territorio. ARC/EP/pph © RIPRODUZIONE RISERVATA