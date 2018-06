Sostegno al reddito: Riccardi, al lavoro su problemi ereditati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 14 giu - "La manifestazione di questa mattina a Trieste è la dimostrazione che, anche in questo caso, dobbiamo lavorare per fare funzionare ciò che abbiamo trovato bloccato".Lo afferma il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, precisando che "in merito alla Mia, ovvero la misura attiva di sostegno al reddito, al di là delle questioni burocratiche il vero problema è che oggi ci troviamo davanti a persone che, pur avendone diritto, si trovano in condizioni di estrema difficoltà in quanto non ricevono un euro da mesi".ARC/Red