Interreg Ita-Slo: Scoccimarro/Zilli, più prospettiva ecologica con Vas

Udine, 20 giu - "La prospettiva ecologica a cui il Friuli Venezia Giulia si è vocato in linea con gli obiettivi strategici europei sarà rafforzata dall'avvio della Valutazione ambientale strategica per il Programma di cooperazione Interreg Italia-Slovenia, che renderà così coerente con gli obiettivi green anche le specifiche attività incluse nei progetti europei transfrontalieri".



Lo affermano congiuntamente gli assessori alla Difesa dell'Ambiente e energia, Fabio Scoccimarro, e alle Finanze con delega ai progetti comunitari, Barbara Zilli, a margine dell'approvazione da parte della Giunta regionale della delibera con cui si dà avvio al procedimento di valutazione ambientale strategica (Vas) del Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027; con la medesima deliberazione la Giunta ha preso atto del rapporto preliminare di scoping e dell'elenco dei soggetti coinvolti nella Vas.



Per Scoccimarro "l'obiettivo strategico dei fondi è il sostegno a un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione ad un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi, tutte azioni che il Friuli Venezia Giulia ha incluso trasversalmente nelle proprie politiche".



Zilli ha spiegato come "dal negoziato istituzionale sui contenuti del Programma, svolto nell'ambito della task force di programmazione avviato a fine 2019 e tuttora in corso, sono emersi i primi orientamenti sulle scelte strategiche, sulla logica di intervento e sulla concentrazione dei fondi come prescritto dai regolamenti di prossima approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio".



La Valutazione ambientale strategica è un processo finalizzato a integrare le problematiche ambientali nelle attività e nei programmi di pianificazione. L'Unione europea l'ha introdotta con la direttiva 2001/42/CE e il primo obiettivo di questo processo è quello di analizzare le relazioni esistenti tra il Programma di cooperazione Interreg Italia-Slovenia 2021-2027 e lo stato dell'ambiente nell'area di sua applicazione, valutando l'impatto dei progetti comunitari sulle risorse ecologiche e sulla fornitura di servizi ecosistemici.



In questa procedura, l'obiettivo della Vas è molteplice. Innanzitutto si intende considerare gli impatti e i contributi del programma proposto sugli obiettivi pertinenti di politica ambientale adottati a livello di Unione europea; quindi valutare i probabili impatti significativi, sia in positivo che in negativo degli interventi proposti nel programma e i loro effetti cumulativi sulle principali questioni ambientali d'area. La Vas consente poi di suggerire misure di mitigazione che contribuiscono a evitare, ridurre al minimo o compensare gli impatti potenzialmente negativi e misure di miglioramento che amplificano i benefici ambientali e gli effetti collaterali positivi del Programma. Il procedimento consente infine di rafforzare le considerazioni sullo sviluppo sostenibile e le aspirazioni formulate, ad esempio nel Green Deal europeo, durante l'elaborazione della proposta di Programma. ARC/SSA/ep





