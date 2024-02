Alba Parietti non andrà al Festival di Sanremo, svelato il perché della sua assenza: sarà al Ballo del Doge di Venezia

VENEZIA - Alba Parietti non andrà al Festival di Sanremo, nemmeno come spettatrice, lo aveva annunciato lei stessa nei giorni in un lungo post su Instagram senza però svelare il perché. Ricordiamo che la conduttrice è salita sul palco dell’Ariston nel 1992 accanto a Pippo Baudo, Brigitte Nielsen e Milly Carlucci e successivamente è sempre stata seduta tra le prime file del teatro. Ora però si è scoperto il perché della sua assenza: Alba Parietti sarà al Ballo del Doge a Venezia.

L'appuntamento è per sabato 10 febbraio nella Scuola Grande della Misericordia palcoscenico di una delle feste più esclusiva del Carnevale veneziano che ogni anno porta in laguna centinaia di ospiti in maschera, tra magnati e nobili di tutto il mondo, desiderosi per una sera di far parte del sogno. Il Ballo del Doge è un esclusivo gran galà dove fasto, bollicine, costumi, musica, arte, maschere e cibo sono gli ingredienti principali. La grande kermesse è l'appuntamento più esclusivo del Carnevale anche in questa occasione orchestrato dalla veneziana Antonia Sautter, costumista e creatrice di eventi di lusso che è da sempre l’anima, la mente e la direttrice artistica de Il Ballo del Doge.