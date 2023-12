SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - «Cosa dire? Sono felice che Tania abbia avuto questa visibilità e nessuno deve ringraziare me, ma le coincidenze! Quando si raccontano storie così belle è un onore non un favore». Così “Il Canal”, noto influencer conosciutissimo per i suoi esilaranti video sui social tra i vigneti delle colline di Conegliano e Valdobbiadene, commenta il suo coinvolgimento nella storia di Tania Sonego.