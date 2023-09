MARCON (VENEZIA) - Da ieri c'è anche un cartello sulle vetrine del punto vendita che informa la clientela che da metà ottobre H&M chiuderà. Del resto i dodici dipendenti, perlopiù donne, lo sapevano già da qualche settimana perché avvisati, qualcuno di persona ed altri telefonicamente, che l'attività commerciale di abbigliamento per donna, uomo e bambino che opera all'interno del Valecenter di Marcon avrebbe avuto i giorni contati. Ora è arrivata l'ufficialità e per i dipendenti, molti dei quali hanno già vissuto questa negativa esperienza poiché provenienti dall'ex filiale al Centro Le Barche di Mestre che ha chiuso i battenti in pieno periodo Covid, la situazione si fa estremamente pesante.