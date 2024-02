TREVISO - Martedì, primo giorno di allerta rossa per via dell’inquinamento dell’aria, con divieti più stringenti per le auto in circolazione, in città dalle 8,30 alle 18,30 (finestra in cui sono in vigore i divieti) sono entrate in città complessivamente 190mila veicoli, di questi circa 129mila (il 68%) erano Euro 6 e quindi considerati poco inquinanti e liberi di circolare; circa 60.000 (il restante 32%) invece erano classificate dall’Euro 5 in giù, quindi teoricamente non avrebbero potuto andare in giro. Ma il numero dei mezzi “inquinanti” va poi tarato al netto delle deroghe.