Reddito energetico: a chi spetta, come funziona e quanto valgono gli incentivi pubblici

Il cosiddetto "Reddito energetico 2023" è realtà. Si intendono incentivi per realizzare impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha infatti firmato il decreto per l’operatività del Fondo nazionale per il reddito energetico. In tutto sono 200 milioni di euro di risorse in campo, con le agevolazioni destinate alle famiglie che rispettano determinate soglie Isee. Il testo è ora in mano alla Corte dei Conti per la registrazione. Vediamo nel dettaglio come funziona la misura.