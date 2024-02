Dopo la manifestazione nell'udinese, ora tocca a Pordenone.

Già, perche la rivolta dei trattori oggi tocca, per la prima volta la città. Sono un centinaio i mezzi arrivati.

La Coldiretti, la Cia e Confagricoltura, organizzazione di categoria, non hanno abbracciato la protesta che sta infiammando diverse zone d'Italia prima di arrivare in provincia. A "spartirsi" le piazze nazionali ci sono almeno tre frange di coltivatori, gran parte, però, senza una targhetta di riconoscimento. Ci sono i Comitati spontanei, c'è l'associazione Riscatto agricolo e poi ci sono le frange alla quali si sono mescolati i no vax, i no green pass, i forconi e parte di chi protestava per le quote latte. Tutto in un mix.