La protesta dei trattori invade Portogruaro, in arrivo un centinaio di agricoltori

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Ne erano attesi una cinquantina, ma se ne presenteranno il doppio. Stanno arrivando in massa a Portogruaro gli agricoltori che con i loro trattori manifesteranno in centro città questa mattina, sabato 10 febbraio. «Complice il maltempo - spiega Alekos Biancolin, agricoltore di Pramaggiore, tra gli organizzatori della manifestazione con il gruppo " The King of farmes" - molti colleghi non saranno sui campi ma qui con noi».

La partenza è prevista per le 10.45 dal piazzale antistante l'ex Perfosfati di via Stadio.

Qui il corteo di mezzi agricoli percorrerà l'anello viario cittadino lungo le vie Matteotti, Trieste e Isonzo. «Abbiamo molti temi che vogliamo portare all'attenzione della popolazione - ribadisce Biancolin - dai fitofarmici che abbiamo sensibilmente ridotto rispetto all'America, ai costi che sono più alti dei profitti mentre gli utenti lo pagano a prezzo pieno al supermercato». Sono già molti i trattori arrivati a Portogruaro.