La marcia dei trattori invade Rovigo, alla manifestazione arrivano in oltre un centinaio da tutto il Polesine

ROVIGO - La Questura aveva previsto oltre un centinaio di trattori, ne sono arrivati molti di più, perché oltre a quelli arrivati da un capo all'altro della provincia di Rovigo, dal Delta all'Alto Polesine, si sono uniti anche quelli delle zone limitrofe, da Ferrara alla Bassa padovana, da Mantova Bassa veronese.

La marcia dei trattori

Al momento della concentrazione, al Censer, il polo fieristico, il parcheggio antistante non è bastato a contenere tutti i trattori. Il corteo raggiungerà il cuore del capoluogo polesano, il centralissimo Corso del Popolo, dove rimarrà fin verso mezzogiorno, per dare un segnale fortissimo. Tante bandiere dell'Italia, nessuna delle associazioni di categoria, moltissimi cartelli che segnalano i diffusi problemi del settore e rivendicano l'orgoglio agricolo. Molto lo spontaneismo, tanta la rabbia.

«Ci alziamo tutti i giorni alle 5 e non vediamo un futuro», spiega uno dei partecipanti. Giorgio, contoterzista arrivato da Verona, che ha fatto parte delle delegazione che la settimana scorsa a Fieragricola si è incontrata con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, rimarca: «Abbiamo una piattaforma che stiamo condividendo in tutta Italia, ci sono tante rivendicazioni ma stiamo cercando di fare sintesi, sarebbe importante che Ismea riconoscesse i costi di produzione. Non è possibile che le mele vengano pagate 20 centesimi al produttore e poi si trovino in vendita nella grande distribuzione a 3,50, c'è qualcosa che non funziona. L'agricoltura sta morendo a causa dei costi fuori controllo. Ci sentiamo traditi dalle associazioni di categoria, vogliamo che il Governo capisca i nostri problemi. Molti di noi hanno votato la Meloni, ma deve capire che l'interlocuzione deve essere con chi scende nei campi». Giacomo aggiunge: «Chi l'agricoltura la fa e non ne parla soltanto, sa bene cosa si deve affrontare ogni giorno e qual è la paura di ritrovarsi senza un reddito».