ROVIGO - Il mattone a Rovigo è una scommessa sempre più vincente. E la più redditizia in Veneto, arrivando a offrire potenzialmente un rendimento annuale lordo di ben il 12,6%. Altro che Bot o piani finanziari. Questo almeno secondo un'analisi dell'Ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, dalla quale emerge che Rovigo è il capoluogo veneto dove questo tipo di investimento si rivela di gran lunga più vantaggioso. Nell'analisi si prende in considerazione la redditività delle locazioni a lungo termine valutando come, per un bilocale di 65 metri quadri nelle grandi città italiane, il rendimento si attesti intorno al 5,2%, con ai primi posti Genova con il 6,6% e Palermo con il 6,4%, Verona con il 6,3%. Numeri già altissimi, ma a Rovigo si viaggia su valori praticamente doppi. Questo perché se è vero che gli affitti sono decisamente meno onerosi rispetto a quelli delle grandi città o dei centri interessati da flussi turistici o universitari, il valore media di acquisto degli immobili è ancora più basso e questo rende l'investimento più conveniente.