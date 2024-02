Padova. Annunci di appartamenti in vendita o in affitto con il tranello: la classe energetica errata. Ed è pioggia di sanzioni

PADOVA - Annunci di case senza l'indicazione della classe energetica e agenti immobiliari che lavoravano senza la qualifica. É quanto emerso da un controllo della guardia di finanza di Padova: i baschi verdi hanno analizzato diversi annunci pubblicitari che proponevano in affitto o in vendita appartamenti senza indicare la classe energetica. Addirittura, in alcuni casi, era proprio errata.

In questo contesto sono state segnalate 27 agenzie d'intermediazione immobiliare che hanno pubblicato 79 annunci irregolari: le sanzioni vanno da 500 a 3 mila euro.

Durante questi controlli, i finanzieri hanno anche verificato la posizione lavorativa degli agenti immobiliari. La legge richiede che ci siano precisi requisiti per svolgere questo mestiere. E così è emerso che 4 collaboratori non avevano titolo per svolgere intermediazioni immobiliari. Eppure curavano tutti gli aspetti della trattativa con i clienti, facevano vedere le case, concordavano il prezzo. A ciascun intermediario abusivo è stata contestata una sanzione compresa tra 7.500 e 15 mila euro. In un caso i finanzieri hanno anche scoperto che l'agente immobiliare era proprio sprovvisto di contratto di lavoro.