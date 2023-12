MONASTIER (TREVISO) - Arriva il primo pronto soccorso convenzionato della Marca. Verrà aperto nella prima parte del 2024 nella struttura sanitaria Giovanni XXIII di Monastier. «Lo stiamo allestendo», conferma Gabriele Geretto, amministratore delegato del polo, diventato presidio ospedaliero. La nuova area, aperta 24 ore al giorno, è pensata per i codici bianchi e verdi, cioè le situazioni non gravi né urgenti. I ticket saranno identici a quelli applicati nei pronto soccorso degli ospedali pubblici. Una postazione fissa per le ambulanze, inoltre, garantirà il collegamento diretto con il Ca’ Foncello, in caso di necessità. Tra i primi obiettivi c’è anche quello di andare ad alleggerire proprio il pronto soccorso dell’ospedale di Treviso, che l’anno scorso ha contato oltre 105.800 accessi. Cioè quasi 300 al giorno. Riducendo parallelamente anche le attese.