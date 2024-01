TREVISO - Si sono visti subito dopo Natale, prima riunione operativa in vista delle elezioni amministrative 2024 che in primavera nella Marca vedranno al voto 56 comuni. I segretari provinciali del centrodestra trevigiano -Dimitri Coin (Lega), Claudio Borgia (FdI), Fabio Chies (Forza Italia)- hanno iniziato a seminare il terreno per elaborare le strategie migliori. La riunione è stata più che altro conoscitiva, per accogliere nel “club” Borgia, eletto presidente provinciale di FdI. Un momento utile per fare un primo punto della situazione e per mettere qualche paletto.