CASIER (TREVISO) - «Le ricerche non si fermano: vogliamo portare a casa papà». Stefania e Angela Bonduan non si arrendono e continuano a cercare il loro papà, Mario Bonduan, scomparso nel nulla il 30 dicembre del 2009 a San Candido, in provincia di Bolzano. All’epoca il pensionato aveva 67 anni e da 14 le figlie, mamma Anna è morta nel 2018, non hanno mai perso la speranza di ritrovarlo ancora in vita.