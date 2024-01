TREVISO - «Gli appigli ci sono. Entro la fine di gennaio dobbiamo presentare un ricorso al Tar contro il progetto del park Vittoria». È Antonella Tocchetto, consigliere comunale del Pd, a calare l’asso. L’opposizione, accanto alla raccolta firme e alle assemblee pubbliche, vuole anche portare la questione park interrato in tribunale. Il livello dello scontro si alza. Ieri mattina i consiglieri di minoranza, quasi tutti, si sono presentati sotto il monumento ai Caduti con tanto di cartelli contro il park, contro la politica della mobilità varata dall’amministrazione comunale, contro la volontà di continuare a portare auto dentro le mura. E hanno tratteggiato quale sarà la linea nei prossimi giorni: resistenza a oltranza per respingere un progetto ritenuto non solo sbagliato, ma anche dannoso. E il pezzo forte dell’arsenale a disposizione sarà il ricorso al Tar.