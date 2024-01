CROCETTA DEL MONTELLO (TREVISO) - Quando è nata, la vecchia Feltrina non era ancora stata asfaltata. Correva infatti il 1919 e già allora l’Antica osteria Guarnier, dove antica è un aggettivo tutt’altro che superfluo, rappresentava una tappa obbligata per chi si recava verso la montagna. O, in direzione opposta, verso Treviso. E ora, il fascino di quel luogo senza tempo, che si trova lungo la Feltrina vecchia in Comune di Crocetta, ma è ad un passo dal centro di Cornuda, resta immutato, nonostante il tempo e le quattro generazioni trascorse. Con il 2024 l’osteria compie infatti 105 anni. L’ennesimo traguardo da festeggiare con un pizzico di emozione.