Federico il biologo marino: dall'Alpago alla Norvegia per vedere la balenottera

BELLUNO - Per attraversare un fiordo ci ha messo un anno. Da Seglvic a Skjervoy, dove il Mar di Norvegia bacia il Mare di Barents, è un'ora di traghetto. Federico Facchin invece, trentunenne biologo marino bellunese, ci ha messo tutto il 2023. Ha deciso di prenderla larga: prima Cape Town (Sud Africa), poi Exmouth (West Australia), quindi il Queensland (East Australia), un salto in Alpago (24 ore) e di nuovo Norvegia. Di nuovo Tromso, ma dall'altra parte del fiordo. Lì dove lo avevamo chiamato per farci raccontare delle nuotate tra le orche. Lì dove questa volta, un anno dopo, ha vissuto un incontro ancora più sorprendente, quello con la balenottera comune. Che tutto è, meno che comune.